Тегеран, , 06:56 — REGNUM 16 декабря министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что страна не примет никаких обязательств, выходящих за рамки ядерной сделки июля 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан сделал эти замечания во время телефонного разговора с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

В ходе беседы Амирабдоллахиан отметил, что иранская переговорная группа, обладающая инициативой и должными полномочиями, активно участвует на переговорах в Вене и прилагает серьезные усилия для достижения выгодного соглашения.

В своем выступлении министр иностранных дел Ирана сослался на отсутствие инициативы у западной стороны, что привело к замедлению процесса переговоров. Далее он подчеркнул, что Тегеран представил две инициативы касательно санкций и ядерных вопросов.

«Требования Ирана не выходят за рамки сделки, при этом страна не примет никаких обязательств, идущих вразрез с СВПД», — отметил дипломат. Министр иностранных дел заявил, что Иран представил конструктивные предложения, которые могут стать основой для устойчивого соглашения.