Брюссель, 17 декабря, 2021, 04:07 — ИА Регнум. Лидеры всех 27 стран Европейского союза (ЕС) на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении на очередные полгода экономические секторальные санкции против России, введённые в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией и событиями на Украине. Об этом глава Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции по итогам саммита, состоявшейся в ночь на 17 декабря.

Kremlin.ru Шарль Мишель

Шарль Мишель «Лидеры 27 стран ЕС единогласно приняли решение продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить минские соглашения».

По словам еврочиновника, в случае агрессии против Украины Россию ожидают «масштабные последствия и высокая цена».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Украина и страны Запада выражают обеспокоенность из-за якобы усиления «агрессивных действий» со стороны России вблизи украинских границ. Руководство РФ не раз опровергало подобные утверждения.

16 декабря в Европарламенте заявили о необходимости подготовиться к введению против России новых санкций на случай, если эскалация напряжённости вокруг Украины продолжится.