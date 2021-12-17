Рамалла , , 03:52 — REGNUM В Палестине подтвердили первые три случая заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны на Западном берегу реки Иордан, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Три пациента, зараженных «Омикроном», прибыли на Западный берег из-за границы», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что случаи инфицирования зафиксировали в трех городах Палестины. Сейчас сотрудники органов здравоохранения занимаются выявлением людей, контактировавших с зараженными. В минздраве Палестины добавили, что уже у 75,9% совершеннолетних жителей страны выработались антитела к коронавирусной инфекции.