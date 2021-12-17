Киев, , 03:50 — REGNUM Западные партнёры Украины обсуждают введение экономических санкций против России, которые могут ограничить работу российских структур в международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом 16 декабря заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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«Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли с РФ, инвестиций, <…> ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT», — сказал он.

По словам Кулебы, новые санкции прорабатываются в связи с якобы «возможной агрессией России» в отношении Украины. При этом Киев настаивает на том, чтобы новый пакет ограничений был введён как можно скорее, поскольку это якобы должно сдержать Россию от нападения.

Ранее глава МИД Украины заявил, что новый план сдерживания России сохранит старые очертания: Москве сделают предупреждение, а если это не поможет, то будут введены санкции.

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