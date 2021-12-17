Москва, , 03:49 — REGNUM Кредитный потребительский кооператив «Простор», работающий в Москве три года, получил банкротный иск от регулятора. Претензии ЦБ РФ арбитраж Москвы пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иск от управления Центробанка России по Центральному федеральному округу поступил в суд 15 декабря 2021 года. Прочие детали дела пока не сообщались.

В октябре 2021 года инициировать банкротное дело в отношении «Простора» пытались два физлица, но иск, поданный с нарушениями, вернули заявителям без рассмотрения.

Напомним, ранее регулятор подал иск о несостоятельности к КПК «Сберегательные финансы», который работает в Подмосковье также с 2018 года.