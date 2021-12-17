Киев, 17 декабря 2021, 03:45 — REGNUM Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал проживающих на Украине граждан экономить. Соответствующее заявление Витренко сделал 16 декабря в интервью телеканалу «1+1».
По словам Витренко, если сохранятся такие цены на газ, как на сегодняшний день, то национальной компании будет не под силу покрывать такую разницу. Поэтому, пояснил Витренко, предстоят переговоры с депутатами и с конечными потребителями.
Как выход из ситуации Витренко предложил коммунальным компаниям перейти на биогаз. По мнению Витренко, биогаз можно вырабатывать из мусора и различных отходов, а Украина может выработать как минимум 5 млрд кубометров биогаза.
Кроме того, Витренко призвал украинцев экономить и выйти на уровень потребления на душу населения как в Польше. глава «Нафтогаза» пояснил, что при таком показателе Украина могла бы экспортировать газ, не закупая его .
Ранее ИА REGNUM сообщало, что запасы газа на Украине опустились до уровня начала закачки.
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