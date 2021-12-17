Киев, 17 декабря, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал проживающих на Украине граждан экономить. Соответствующее заявление Витренко сделал 16 декабря в интервью телеканалу «1+1».

Цена за газ на Украине

По словам Витренко, если сохранятся такие цены на газ, как на сегодняшний день, то национальной компании будет не под силу покрывать такую разницу. Поэтому, пояснил Витренко, предстоят переговоры с депутатами и с конечными потребителями.

Как выход из ситуации Витренко предложил коммунальным компаниям перейти на биогаз. По мнению Витренко, биогаз можно вырабатывать из мусора и различных отходов, а Украина может выработать как минимум 5 млрд кубометров биогаза.

Кроме того, Витренко призвал украинцев экономить и выйти на уровень потребления на душу населения как в Польше. глава «Нафтогаза» пояснил, что при таком показателе Украина могла бы экспортировать газ, не закупая его .

Ранее ИА REGNUM сообщало, что запасы газа на Украине опустились до уровня начала закачки.