Сантьяго, 17 декабря, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о начале внедрения в стране сетей связи пятого поколения (5G), которые за два года должны стать доступны абсолютному большинству жителей. Об этом глава государства сказал 16 декабря, в ходе церемонии, которая транслировалась на его странице в социальной сети Twitter.

Nicosariego Стандарт 5G

По словам Пиньеры, телекоммуникационные компании уже «в ближайшие недели» смогут начать предоставлять новую услугу. Таким образом, Чили стала первой страной в Латинской Америке с сетями 5G.

«Внедрение технологии 5G скоро покроет более 90% семей» . Себастьян Пиньера

Президент отметил, что всего в телекоммуникационную инфраструктуру Чили за четыре года планируется инвестировать $3 млрд. А «благодаря этой технологии» за 10 лет к ВВП страны прибавятся $15 млрд и «будет дан огромный импульс к созданию рабочих мест».

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