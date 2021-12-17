Петропавловск-Камчатский, 17 декабря, 2021, 03:37 — ИА Регнум. На Камчатке бывшему депутату Законодательного собрания Игорю Редькину, который застрелил 30-летнего жителя посёлка Озерновский, предъявили новые обвинения. Следствие установило факт незаконной охоты с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в краевом СУ СКР.

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У Редькина не было разрешения на охоту. Однако он в вечернее время 2 августа с помощью тепловизора и карабина отстрелил бурого медведя. Ущерб от незаконной охоты бывшего депутата оценили в 60 тыс. рублей. Свою вину он признал.

Редькин по решению суда продолжает оставаться под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Игорь Редькин сознался в непреднамеренном убийстве мужчины. Он отправился на свалку с оружием и хотел отпугнуть медведя. В темноте он выстрелил, как ему показалось, в косолапого хищника. Позже выяснилось, что в больнице от огнестрельного ранения, полученного на свалке, скончался 30-летний местный житель. После этого Редькин сам отказался от участия в выборах депутатов Законодательное собрания края, которые состоялись 17−19 сентября.