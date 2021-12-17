Париж, 17 декабря, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Франция рассчитывает на возвращение России к переговорам в рамках «нормандского формата» по мирному урегулированию в Донбассе и надеется на прогресс, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции после саммита ЕС.

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«Необходимо вернуть Россию в политическое русло, поскольку только так возможно урегулировать украинский вопрос. Это, в частности, Минские соглашения и нормандский формат», — заявил он.

Макрон добавил, что рассчитывает на прогресс в переговорном процессе уже в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил российскому лидеру Владимиру Путину о приверженности французской стороны суверенитету Украины. Он также отмечал, что намерен добавиться выполнения Минских соглашений.