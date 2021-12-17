Иркутск, 17 декабря, 2021, 03:35 — ИА Регнум. В арбитраж Иркутской области поступил банкротный иск к заводу, работающему на рынке производства стройматериалов, — ООО «Усольский завод металлоконструкций». Среди владельцев предприятия — бывший губернатор этого же региона Сергей Левченко и двое его детей. Судом заявление оставлено без движения до 11 января 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск 9 декабря 2021 года подала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Иркутской области, но судья Карпова из-за недочётов оставила его без движения. Сумма претензий составляет 9 188 178,2 рубля. В качестве арбитражного управляющего предложен участник союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик учрежден в мае 2015 года в Усолье-Сибирское. Владельцами числятся аффилированное с семьей Левченко ЗАО «Стальконструкция» (почти 25% доли), сам Сергей Левченко — 14,41%, Татьяна Левченко (Мордуева) — 13%, Андрей Левченко — 4,31%, Юрий Никишин — 12,5%, Игорь Власюк — 2,54%, Александр Трушков — 5,06%, Алексей Ромов — 2,54% и Андрей Константинов — 2,54%.

Напомним, Сергей Левченко покинул пост губернатора в декабре 2019 года на фоне скандала. В отношении его сына и дочери были инициированы банкротные дела, а сын, который на тот момент являлся областным депутатом, также стал фигурантом громкого уголовного дела. На сегодня Сергей Левченко — первый секретарь комитета иркутского отделения КПРФ.

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