Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Киевские власти ведут Украину по пути попрошайничества, старательно превращая страну в проект «анти-Россия», заявил 16 декабря заместитель постпреда России при организации Геннадий Кузьмин на заседании Генассамблеи ООН.

(сс) SofiLayla Украинский мост

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Выступая на заседании по украинскому проекту резолюции о нарушениях прав человека, которые якобы есть в Крыму, российский дипломат отметил, что подходы Киева «ущербны» и по экономическим соображениям.

«Украину, к сожалению, старательно превращают в проект «анти-Россия» — озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев — лишь бы во вред России», — объяснил Кузьмин.

Дипломат напомнил также, что по свежим данным МВФ Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения.