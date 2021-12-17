Вашингтон, 17 декабря, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Решение Германии о высылке российских дипломатов после приговора Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили поддержали власти США. Об этом сказано в опубликованном 17 декабря заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Ru.usembassy.gov Нед Прайс

«Мы приветствуем реакцию Германии на решение суда в Берлине осудить человека за убийство на территории этой страны, совершенное, согласно постановлению суда, в интересах российского государства», — отметил Прайс.

Гражданин России был приговорён к пожизненному заключению Высшим судом Берлина. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство Хангошвили было совершено, якобы по заказу российский спецслужб. МИД ФРГ объявил персонами нон грата всех сотрудников российского посольства.

В свою очередь, российская сторона неоднократно отвергала свою причастность к произошедшему. В МИД РФ выразили глубокое разочарование действиями немецкой стороны и уточнили, что Россия даст адекватный ответ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высылку российских дипломатов из Германии «неприятным эпизодом». Песков отметил, что высылка не должна оказать влияния на перспективы налаживания диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.