Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Сенат США 16 декабря утвердил кандидатуру Николаса Бернса на должность американского посла в Китае. Трансляцию заседания верхней палаты Конгресса, которое ещё не завершилось, ведёт телеканал C-SPAN.

Николас Бернс Defense.gov

Напомним, что кандидатура Бернса на пост главы дипмиссии в КНР была предложена президентом США Джо Байденом ещё в августе. Однако её рассмотрение было заблокировано сенатором от республиканцев Марко Рубио, заявившим о «личных финансовых интересах» Бернса в Китае. В ноябре о необходимости срочного утверждения Бернса на посту в Китае заявила пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки.

Бернс является кадровым дипломатом и в настоящее время находится в отставке. В 2001—2005 годах он был американским постпредом при НАТО. В 2005—2008 — заместителем госсекретаря США Кондолизы Райс по политическим делам.

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