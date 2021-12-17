Нью-Йорк, США, , 03:07 — REGNUM Правительствам стран в ближайшие дни необходимо принять конкретные меры, чтобы обеспечить вакцинацию 40% населения мира до конца 2021 года, заявил 16 декабря журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

Мир (сс) geralt

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

В ходе выступления он отметил, что названный процент вакцинации соответствует цели, заявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Страны должны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы достичь большего прогресса в достижении цели ВОЗ по вакцинации 40%, а также быть гораздо активнее в усилиях по вакцинации 70% (населения) во всех странах к середине 2022 года», — сказал Гутерреш.

Вместе с тем, генсек ООН считает, что с такими темпами вакцинации не справляются в странах Африки. «При нынешних темпах Африка не сможет достичь 70-процентного порога до августа 2024 года», — объяснил он.

Ранее группа британских учёных сообщила, что страны Западной Африки должны в 10 раз ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19, чтобы преодолеть разрыв между фактическим положением дел и планами ВОЗ.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные назвали необходимым ускорение вакцинации в Африке в 10 раз