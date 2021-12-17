Токио, 17 декабря, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Жители японских префектур Миэ и Сидзуока заметили в небе пролетающий метеорит, передает телеканал NHK.

Метеорит

По словам местных жителей, в небе пролетел «огненный шар», после чего был слышан звук взрыва. Также ряд очевидцев отметил, что после хлопка в их домах трястись стекла. Телеканал отмечает, что осколки метеорита могли достигнуть земли. При этом пока обращений в экстренные службы не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря над Сочи пролетел большой метеорит. Местные жители сообщили, что в небе пролетел большой огненный шар с большой скоростью и исчез, не долетев до земли.