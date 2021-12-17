Москва, , 03:06 — REGNUM Суд по интеллектуальным правам пересмотрит решение по иску ООО «Яндекс», которое в октябре 2021 года проиграло спор с Роспатентом за товарный знак «Яндекс Афиша». Президиум суда, куда поступила аппелляционная жалоба, поручил ещё раз разобрать дело, отменив решение первой инстанции, передаёт ИА REGNUM.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

В основе спора лежало решение Роспатента от апреля 2020 года. Истец оспаривал признание товарного знака «Яндекс Афиша» не соответствующим требованиям ГК РФ. Ведомство же при отказе ссылалось на наличие в товарном знаке «средства индивидуализации другого лица».

Компания «Яндекс» в суде заявила, что у её товарного знака нет сходства с товарным знаком третьего лица и «отсутствует вероятность смешения товарного знака заявителя и товарного знака третьего лица и вероятность введения потребителей в заблуждение».

Первая инстанция отказала «Яндексу», указав, что была установлена высокая степень «сходства между входящим в спорный товарный знак словесным элементом «Афиша» и противопоставленным товарным знаком» и «вероятность смешения потребителями этих товарных знаков в гражданском обороте является весьма высокой».

Во второй инстанции решение было отменено и дело вернули на новое рассмотрение.

Напомним, к дивизиону «Яндекса» на сегодня есть многочисленные претензии как у потребителей, так и у надзорных органов. В частности, ФАС провела антимонопольное расследование, обнаружив злоупотребление рыночной властью на рынке общего поиска.

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