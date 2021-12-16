Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) предпринимает все возможные усилия, чтобы убрать препятствия для проведения президентских и парламентских выборов в Ливии, заявил 16 декабря журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

Un.org Антониу Гутерреш

В настоящее время в стране находится специальный советник генсека ООН по Ливии и представитель США Стефани Уильямс.

«Она собирается посетить все районы страны, чтобы заложить условия для эффективного посредничества в целях возможного консенсуса», — объяснил Гутерреш.

По его словам, Уильямс попытается встретиться со всеми кандидами и преодолеть трудности, вызванные войной и политическим кризисом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президентские выборы в Ливии должны пройти 24 декабря 2021 года. Однако почти за год работы Форума ливийского политического диалога, конфликтующие не смогли договориться об условиях совместной работы. В настоящее время ситуация в Ливии развивается по сценарию гражданской войны.