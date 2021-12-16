Мехико, 17 декабря, 2021, 02:52 — ИА Регнум. В штате Халиско на западе Мексики столкнулись пикап и автобус, перевозивший рабочих, после чего обе машины рухнули в овраг. Об этом спасательная служба региона сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) Lars Plougmann Мексиканские рабочие

В результате лобового столкновения автомобилей, которое произошло в районе Сайюла, и последующего падения с высоты около 30 метров обе машины оказались сильно повреждены, пострадали не менее 27 человек. После того как спасатели оказали пострадавшим первую помощь, в ближайшую больницу с места аварии доставили более 20 человек. О причинах ДТП пока не сообщается.

Напомним, что в Мексике 9 декабря произошло страшное ДТП — грузовик с мигрантами врезался в стену и перевернулся. Мексиканские власти сообщили о 55 погибших и более чем сотне раненых, большая часть пострадавших были выходцами из Гватемалы. В связи с трагедией в Мексике президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил 13 декабря трёхдневный национальный траур.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв смертельного ДТП в Калмыкии, которое произошло утром 15 декабря на трассе Астрахань — Ставрополь, увеличилось до восьми.