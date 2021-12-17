Тбилиси, 17 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал Грузию виновной в нарушении в 2013 году прав грузинского ЛГБТ-сообщества, сообщает 16 декабря грузинский телеканал «Формула».

Олег Константинов Флаг ЛГБТ на митинге

ЕСПЧ обязал выплатить пострадавшим геям в общей сложности € 193 500. Суд постановил, что грузинскими властями были допущены грубые нарушения Европейской конвенции по правам человека, в частности, статьи о запрете дискриминации и о запрете унижающего достоинства обращения.

ЕСПЧ пришёл к выводу, что правительство, ответственное за нарушение этих статей, не смогло защитить мирных демонстрантов от «гомофобных и трансфобных групп», а также не провело надлежащего расследования.

Согласно пресс-релизу суда, 17 мая 2013 года 12 активистов ЛГБТ-движения было встречены в центре Тбилиси толпой в 35 000−40 000 человек, настроенных крайне агрессивно. Толпа стала угрожать ЛБГТ-активистам смертью и выкрикивать в их адрес «гомофобные оскорбительные слова». Затем тысячи демонстрантов, вооружённых деревянными и железными палками, преследовали активистов по центральным улицам столицы, а напоследок забросали камнями их микроавтобус.

По мнению суда, грузинская полиция вела себя во время беспорядков крайне пассивно, и даже содействовала гомофобам. Также не имеет значения, получили ли пострадавшие физические повреждения, так как важно то, что они подвергались угрозам со стороны окруживших их «гомофобных групп».

Напомним, что 17 мая 2013 года собравшиеся в центре Тбилиси активисты грузинского ЛГБТ-движения были разогнаны возмущённым населением. Следует отметить, что активную роль в разгоне сыграли священики Грузинской православной церкви.