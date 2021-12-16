Гавана, 17 декабря, 2021, 02:38 — ИА Регнум. На Кубе в течение пяти прошедших дней не зафиксировано ни одной смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Куба

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на кубинской территории осталось прежним — 8313 человек. Также за минувшие сутки в республике выявили 72 случая заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии на Кубе подтвердили более 963 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2.

В настоящее время в кубинских больницах продолжают лечиться 316 пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом показатель по числу госпитализированных пациентов держится на уровне около 300 человек в течение прошедшей недели.