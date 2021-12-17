Вашингтон, 17 декабря 2021, 02:28 — REGNUM Темпы распространения штамма коронавируса «Омикрон» в США в начале 2022 года значительно увеличатся, 16 декабря заявил американский президент Джо Байден.
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Заявление было сделано в ходе встречи главы государства с командой специалистов Белого дома по борьбе с пандемией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм «Омикрон» обладает «небывалыми способностями к распространению».
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