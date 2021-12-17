Берлин, , 02:15 — REGNUM Визит на Украину начал новый госминистр в МИД Германии Тобиас Линднер, который прибыл в Киев для переговоров по вопросам безопасности. Об этом он написал 17 декабря на своей странице в Twitter.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Чиновник отметил, что его поездка в страну проходит «в неспокойное время».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря заявил политолог из ФРГ Александр Рар заявил, что новое правительство Германии не будет поставлять оружие на Украину.

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