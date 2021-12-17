Варшава, , 02:06 — REGNUM Приблизительно 500 случаев заражения коронавирусом среди норок были зарегистрированы на ферме в Великопольском воеводстве Польши, заявил главный ветеринарный врач региона Анджей Жарнецкий 16 декабря на брифинге

Норка Anna Wójtowicz

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По его словам животные получили вирус от человека. Жарнецкий также отметил, что инфекция распространилась только среди взрослых самцов и самок. Зверей отправили на карантин, который должен продлится 90 дней. После этого норок проверят на SARS-CoV-2 еще раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря издание Delfi распространило информацию о том, что на звероферме Baltic Devon Mink в Латвии, где находятся около 100 тыс. норок, происходит неконтролируемая мутация коронавируса.

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