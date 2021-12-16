Грузия, 17 декабря, 2021, 02:00 — ИА Регнум. В районном центре Чкороцку, расположенном в регионе Самегрело-Верхняя Сванетия, провалилась очередная попытка избрать председателя местного сакребуло (муниципального собрания), сообщает 16 декабря грузинский телеканал «Мтавари Архи».

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Спецификой Чкороцкуского сакребуло является то, что оппозиционная партия «За Грузию», возглавляемая бывшим премьер-министром Георгием Гахария, именно там получила наибольшее во всей Грузии количество депутатских мандатов.

По этой причине правящая партия «Грузинская мечта» не смогла провести свою кандидатуру — депутата Джумбера Изория. Фракция «За Грузию» отказалась его поддерживать и поэтому Изория не набрал нужного для избрания количества голосов.

В итоге оппозиционные фракции «За Грузию» и ранее бойкотировавшая заседания сакребуло «Единое национальное движение» достигли соглашение о выдвижении единой кандидатуры от оппозиции. Однако, узнав от таком соглашении, депутаты от «Грузинской мечты» заявили, что в сакребуло отсутствует необходимый кворум для голосования и объявили заседание муниципального собрания закрытым. Оппозиционеры обвинили «Грузинскую мечту» в умышленном срыве избрания своего кандидата на пост главы сакребуло.

Напомним, что на прошедших в октябре выборах в местные органы власти большинство голосов избирателей получила правящая партия «Грузинская мечта».