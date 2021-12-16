Вашингтон, 17 декабря, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Законопроект, который предполагает выделение Украине дополнительной помощи, включая военную, был представлен на рассмотрение в Сенате Конгресса США 16 декабря. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь от США

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Документ был разработан группой сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии. Законопроект предполагает назначение спецпредставителя США по Украине и принятие мер по улучшению отношений между Украиной и властями ряда других государств, в том числе и Турции.

Кроме того, в документ включены предложения по поставкам Киеву противотанковых и противовоздушных систем, а также по новым шагам против России.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Украина получила от США 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.