Веллингтон, 17 декабря, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 у берегов Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 60,2284 градуса южной широты и 23,8527 градуса западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его очаг находился в 163 километрах от Малуку на глубине 26 километров. По предварительным данным, пострадавших не было.