Оттава, , 01:51 — REGNUM Запрет на въезд иностранным гражданам из десяти стран Африки, введённый из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон» могут отменить власти Канады. Об этом сообщила журналистам 16 декабря главный санитарный врач страны Тереза Тэм.

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Тэм пояснила, что в свете ситуации на сегодняшний день, когда штамм «Омикрон» обнаружен уже во многих странах мира, политику запрета въезда в страну следует пересмотреть.

Напомним, власти Канады запретили въезд в страну для иностранцев из Египта, Нигерии и ЮАР и ряда других африканских стран после обнаружения там штамма «Омикрон». При этом ряд оппозиционных политиков подверг критике данное решение, обвинив власти в расизме и дискриминации, так как гражданам других стран, где тоже был выявлен новый штамм, въезд в Канаду ограничен не был.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что штамм «Омикрон» был выявлен в девяти странах Американского региона, в том числе в Канаде.

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