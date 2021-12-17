Москва, , 01:36 — REGNUM Предлагая своё посредничество в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, Грузия пытается укрепить отношения с США и ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Грузии важно поддерживать хорошие отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Это всегда была её принципиальная позиция, и грузинские власти всегда ей следовали. Новые грузинские инициативы — это попытка поддержания той же самой линии на сохранение хороших отношений», — сказал эксперт.

«Грузинская дипломатия, при всех её недостатках, не настолько наивна, чтобы сравнивать свои возможности и свой потенциал как миротворца с тем, который есть у России. Но Грузия хорошо понимает интерес ЕС и США в том, чтобы быть внутри миротворческого процесса в Закавказье. И ей важно, чтобы Запад пришёл в этот процесс, не забывая о Грузии. Поэтому через свои мирные инициативы по Карабаху Грузия пытается укрепить свои связи с Западом», — отметил Силаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном.