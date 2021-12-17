Куала-Лумпур, , 01:29 — REGNUM Масштабные мероприятия, которые планировалось провести в Малайзии в честь Нового года, отменены из-за опасности распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил малайзийский министр здравоохранения Хайри Джамалуддин 16 декабря на пресс-конференции.

Новый год Алексей Колчин © ИА REGNUM

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По его словам, речь идет лишь о массовых собраниях. Джамалуддин отметил, что в стране можно будет проводить небольшие мероприятия в честь Нового года и Рождества, но при условии прохождения тестирования на SARS-CoV-2 участниками таких празднеств.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря министерство здравоохранения Малайзии объявило, что за сутки в королевстве выявили 3900 случаев заражения коронавирусом и 33 летальных исхода от осложнений при COVID-19.

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