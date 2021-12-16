Брюссель, 17 декабря, 2021, 01:23 — ИА Регнум. Североатлантический альянс готов работать над укреплением доверия с Россией, если Москва будет работать над «снижением напряженности». Также в альянсе указали, что уже получили предложения от России по укреплению безопасности в Европе, сообщает пресс-служба Совета НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы осведомлены о недавних предложениях России по европейской безопасности. Мы заявляем, что любой диалог с Россией должен вестись на основании взаимности», — говорится в заявлении.

При этом в альянсе указали, что и Россия должна идти навстречу НАТО по тем вопросам, которые беспокоят военный блок. В НАТО пообещали начать работу по укреплению доверия с Москвой, если увидят конкретные шаги России по снижению напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка альянсом Киева якобы не несет угрозы для России. По его словам, Североатлантический альянс намерен более тесно взаимодействовать с Украиной.