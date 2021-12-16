Лондон, 17 декабря, 2021, 01:13 — ИА Регнум. Ситуацию с быстрым распространением штамма «Омикрон» призвали воспринимать как самую опасную угрозу для глобального здравоохранения главы министерств здравоохранения стран G7. Об этом сказано в совместном заявлении глав ведомств стран «Большой семёрки», обнародованном пресс-службой минздрава Великобритании, которая является председателем объединения в 2021 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Министры выразили озабоченность растущим числом заражений новым штаммом и согласились считать распространение штамма «Омикрон» одной из ключевых угроз для глобального здравоохранения.

Также в заявлении отмечается важность совместного сотрудничества по вопросам отслеживания и обмена данными по новому штамму. Главы министерств здравоохранения G7 согласились, что такая политика поможет справиться со «стремительно развивающейся ситуацией».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о небывалой способности распространяться, присущей штамму «Омикрон».