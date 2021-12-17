17 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова экс-главы офиса президента Украины о том, что украинский лидер Владимир Зеленский довёл отношения со своим российским коллегой до дипломатической катастрофы.

Светлана Рыбина, , 08:02 — REGNUM Заявление бывшего главы офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что украинский лидер Владимир Зеленский своим поведением испортил отношения с российским президентом Владимиром Путиным и довёл ситуацию до дипломатической катастрофы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 декабря в социальной сети Facebook.

Алле-оп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«А то прямо была симпатия. Была семья, а теперь разлюбил, развод, раздел имущества и непонятно, с кем дети. Зеленский плачет горькими слезами», — издевается Елена М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленскому был дан шанс проявить себя как взвешенного политика, но он разочаровал не только российского президента, но и всех соседей Украины.

«Не смешно! Путин всегда без смеха не мог смотреть на этого клоуна, но когда клоун «прокололся», попытавшись на публике сыграть роль «украинского крутыша-нелоха» и обмануть президента России, то в Кремле перестали замечать это ничтожество! Меняйте клоуна и декорации! И не забудьте, за вами всеми должок — три миллиарда с процентами, имущество СССР и Минские соглашения!» — напоминает Аркадий А.

Некоторые комментаторы отмечают, что после прихода Зеленского к власти, Украина потеряла надежду на любые отношения с Россией, вскоре страна лишится российского газа, а затем и всего остального.

«Катастрофа? Ну не надо себе льстить. Нет вообще никаких теперь отношений между Россией и Украиной. Ноль», — считает Elena O.

Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате». 2019 Kremlin.ru

Часть людей полагает, что вся проблема заключается в том, что он не только слабый политик, но и проявил себя в качестве крайне бесхребетного и несамостоятельного президента, стоящего с протянутой рукой.

«Такую трагедию разыгрывает, что можно подумать, что он там что-то решает. Он только очень хорошо врёт и деньги красиво просит, но он совершенно не понимает, что в долг не воюют», — отмечает Ashot S.

«Зеленский не политик. Этот человек — катастрофа! Он вообще не в своей тарелке сидит. Он не может ничего сделать в плане отношений с Российской Федерацией, так как не знает о политике ровном счётом ничего. Даже свою страну он не может поднять. Разве он в экономике разбирается? Нет, он сидит и ничего не делает», — пишет Сурен К.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский завёл Украину в полный тупик и выхода из него, без больших потрясений для страны, не предвидится.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Украина сейчас в тупике во всех отношениях: в финансовом, экономическом, политическом и военном. Особенно это стало понятно после решения Байдена о том, что американские солдаты умирать за Украину, да ещё и против России, не будут. Короче, выхода для Украины я больше не вижу, её все бросили. Поэтому катастрофические отношения у Зеленского со всем окружающим миром», — поделился своим мнением Константин Н.

Напомним, 15 декабря бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону о том, что украинский лидер Владимир Зеленский своим поведением испортил отношения с российским президентом Владимиром Путиным и довёл ситуацию до дипломатической катастрофы.