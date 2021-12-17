Москва, , 01:09 — REGNUM Ничего принципиально нового о разблокировании железных дорог между Арменией и Азербайджаном на саммите в Брюсселе сказано не было. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Железная дорога Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это же повторение тех тезисов в изменённой форме, которые уже были в трёхстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года. Они просто повторили, что они готовы открыть коммуникации. Я не вижу здесь ничего нового. Они повторили предыдущее просто в более конкретной форме, указали конкретную дорогу. И ничего более», — сказал эксперт.

Напомним, что готовность Армении и Азербайджана разблокировать транспортные коммуникации в регионе была зафиксирована при посредничестве Владимира Путина ещё 9 ноября 2020 года. А 15 декабря 2021 на встрече в Брюсселе обе стороны подтвердили эти намерения.