Москва, 17 декабря, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Ничего принципиально нового о разблокировании железных дорог между Арменией и Азербайджаном на саммите в Брюсселе сказано не было. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

«Это же повторение тех тезисов в изменённой форме, которые уже были в трёхстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года. Они просто повторили, что они готовы открыть коммуникации. Я не вижу здесь ничего нового. Они повторили предыдущее просто в более конкретной форме, указали конкретную дорогу. И ничего более», — сказал эксперт.

Напомним, что готовность Армении и Азербайджана разблокировать транспортные коммуникации в регионе была зафиксирована при посредничестве Владимира Путина ещё 9 ноября 2020 года. А 15 декабря 2021 на встрече в Брюсселе обе стороны подтвердили эти намерения.