Могадишо, 17 декабря, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Национальная армия Сомали ликвидировала 34 террориста из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе двухнедельной спецоперации на юге страны, передает Radio Mogadishu.

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Сообщается, что за две недели сомалийские войска уничтожили 12 баз террористов, а также ликвидировали 34 боевика. Отмечается, что спецоперация на юге Сомали продолжится. Вооруженные силы страны выразили готовность вести борьбу до полного разгрома террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря террористы устроили теракт на одной из дорог в Сомали у города Кисмайо. В результате взрыва погибли четыре человека.