Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Эксперты при Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавирусной инфекции, производимой американской компанией Johnson & Johnson. Об этом 16 декабря передал телеканал CNBC.

Вакцина Johnson & Johnson (сс) Prefeitura Campinas

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По их мнению, препарат не следует использовать из-за осложнений, связанных с формированием тромбов. Эксперты считают, что более предпочтительными вакцинами для использования являются продукты американских фирм Pfizer и Moderna. Руководство CDC пока не приняло решение по поводу указанной рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Reuters распространило информацию о том, что от 30 до 50 млн доз вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson в США не используются из-за того, что не было получено соответствующее разрешение со стороны американских властей.

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