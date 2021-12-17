17 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова канцлера ФРГ о том, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией.

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией и ведёт интенсивные консультации по этому поводу с европейскими партнёрами, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 декабря в социальной сети Facebook.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

«Одолжение прямо делает», — отмечает Алан К.

Многие пользователи решили притормозить внезапное намерение Германии выстроить с Россией некий «конструктивный» диалог, потому что за последние годы ФРГ давала не раз понять нашей стране, что доверять ей не стоит.

«Ишь ты, какой прыткий. Такой диалог ещё заслужить надо! Его предшественники наворотили такого, что в России стойкое недоверие выработалось к еврочиновникам», — указывает Александр В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Германия всё ещё не сняла с России санкции и до сих пор не сертифицировала газопровод «Северный поток — 2», а значит, мало что во внешней политике ФРГ изменилось по отношению к Российской Федерации.

«А о чём разговаривать? Вы «Северный поток — 2» уже запустите, наконец! Задрали уже», — возмущается Ольга С.

«Северный поток — 2» Андрей Перцев

Часть людей полагает, что о конструктивном разговоре можно говорить только в том случае, если Германия перестанет выслуживаться перед США и прекратит политическую поддержку украинского режима.

«Выступает за конструктивный разговор, но в первую очередь встречается с Зеленским, а не с Путиным. Уж с Киевом такой конструктивный договор можно построить, конечно. Дипломатов высылают, «Северный поток — 2» запускать не хотят, санкции до сих пор свои держат в силе. Посмотрим, кто от этого поведения ещё выиграет. Новое правительство Германии уже с первого дня работы показало своё истинное к России отношение», — считает Dima R.

«Такой диалог с Германией, которая находится под руководством Америки, никогда не будет конструктивным. Они даже не могут пойти наперекор США по вопросу «Северного потока — 2». Так что это всё пустое», — написала Светлана Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что внезапное желание вести с Россией конструктивный диалог возникло не в голове у немецкого канцлера, а в Белом доме, откуда и поступила соответствующая команда.

«После разговора Путина с Байденом все американские сателлиты ринулись в очередь на переговоры с российским президентом. Получили разрешение, судя по всему», — предполагает Евгения Я.

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве Цитата из видео. kremlin.ru

Нашлись и те, кто убеждены, что разговаривать с Германией пока нет смысла, потому что она стремится отчитывать Москву, а не вести с ней уважительный диалог.

«У них обычно весьма специфическое представление о конструктивности. Слишком она однобокая. Всё, что выгодно Западу, — конструктивно, но если выгодно России — это неконструктивно», — указывает Вячеслав Ч.

«Ну куда спешить-то? В европейских газохранилищах ещё 2/3 объёма газа остаётся. Вот когда замерзать начнёте, тогда и приходите на разговор. А пока вы явно ещё не поняли, в каком месте оказались», — пишет Александр С.

Напомним, 15 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе своего выступления в бундестаге о том, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией и ведёт интенсивные консультации по этому поводу с европейскими партнёрами.