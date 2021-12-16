Москва, 17 декабря, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Европейский союз готов проявлять активность в урегулировании карабахского конфликта, в том числе оказывая и Армении, и Азербайджану экономическую помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

MPD01605 Флаг ЕС

Комментируя намерение Европейского союза создать «экономическую консультативную платформу для укрепления доверия, содействия мирному сосуществованию и расширения экономического сотрудничества в регионе», эксперт сказал, что такое намерение вполне серьёзно и осуществимо. Ведь ЕС уже давно оказывает масштабную экономическую помощь Армении. По мнению эксперта, пока непонятно, примет ли такую помощь Азербайджан, хотя вполне вероятно, что тоже примет.

«ЕС очень любит организовывать всякие встречи с обсуждением мира. И умеет это делать. Так что он что-то обязательно будет устраивать. Там уже даже прошли какие-то встречи, пусть и не носящие официального характера», — сказал политолог.

Напомним, что 15 декабря в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра АрменииНикола Пашиняна.