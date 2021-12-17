Тюмень, , 00:28 — REGNUM Тюменская чемпионка по дзюдо после родов остаётся без работы и жилья. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, она обратилась к губернатору региона Александру Моору с видеообращением, опубликованном на портале 72.ru.

Алесандр Моор Gubernator.admtyumen.ru

Молодая дзюдоистка Айгуль Куценко на протяжении десяти лет защищала честь области на соревнованиях, была в сборной команде России и принесла региону медали с первенств, чемпионатов страны и крупных международных соревнований.

После завершения спортивной карьеры Айгуль пыталась устроиться тренером в Тюмени, но ей отказывали за отсутствием ставок. Она числилась в центре «Тюмень-Дзюдо», но когда забеременела, то узнала, что подлежит увольнению. Ей продлили трудовой договор до окончания беременности.

«И теперь у меня появилась ещё одна проблема. В 2020 году я получила субсидию на улучшение жилищных условий — 400 тысяч рублей. По условиям договора, я после получения субсидии должна отработать в бюджетной организации ещё пять лет. Мне надо в течение двух месяцев после родов устроиться на новую работу, что физически невозможно с грудным ребёнком», — пояснила свои трудности молодая дзюдоистка.

На данный момент будущей матери грозит не только потеря работы, но и жилья. И на её взгляд, ей никто не может помочь, кроме губернатора.