Вашингтон, 17 декабря, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Бывший контрактный работник Пентагона Джейн Мюррей Роу задержан в США по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба министерства юстиции Соединённых Штатов.

Шпионаж

63-летний Роу был задержан в американском штате Южная Дакота. Ему предъявлены обвинения в попытке передать иностранному государству секретные данные, касающиеся национальной безопасности США. Уточняется, что Роу в течение 40 лет работал с компаниями, заключившими контракт с минобороны США, и у него был допуск к секретной информации об аэрокосмических технологиях ВВС США.

По данным ФБР, сам Роу не контактировал с Россией, а стал невольным участником подставной операции американских спецслужб и в итоге согласился сотрудничать с человеком, которого считал российским агентом. В случае, если вина Роу будет доказана, ему грозит длительное тюремное заключение, вплоть до пожизненного.

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