Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин 7 декабря провел видеоконференцию с главой Белого дома Джо Байденом, на которой напомнил американскому коллеге о своём требовании гарантий не расширения НАТО на Восток и обсудил ситуацию на Украине. Мировые эксперты дают различные оценки этим переговорам — как крайне положительные, так и нейтральные.

Джо Байден (сс) D. Myles Cullen. defense.gov

Содержание встречи глав двух государств пересказала американским сенаторам Виктория Нуланд, занимающая в настоящее время пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. По ее словам, российский президент был предупреждён об угрозе «изолирующих санкций», которые могут быть наложены, если войска РФ перейдут границу с Украиной.

Позже она уточнила, что в планах США лишить Россию доступа к мировой финансовой системе. Это, предполагается, серьезно скажется на российском бизнесе и населении, они потеряют возможность торговать и путешествовать. На вопрос конгрессмена о возможном отводе войск НАТО от западных границ России и отказе Североатлантического альянса от будущего членства Украины и Грузии Нуланд ответила, что это неприемлемые требования Москвы.

Как отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ, на этом фоне любопытно заявление Джо Байдена, сделанное в Вашингтоне 8 декабря. Глава Белого дома сообщил о желании союзников по НАТО встретиться с представителями России, чтобы снизить напряжённость вокруг Украины и рассмотреть озабоченность Путина по поводу Североатлантического альянса.

Байден обещал 10 декабря анонсировать встречу «по меньшей мере четырех основных союзников по НАТО, где речь пойдет о проблемах Путина с альянсом в целом и возможности выработать какие-либо компромиссы для снижения напряженности». Несмотря на обещание, 10 декабря тема переговоров США, России и ряда стран НАТО не поднималась в публичном поле.

В Институте РУССТРАТ предполагают, что американское правительство испытывает очередной виток клановой борьбы, а внутре‑ и внешнеполитический курс Соединённых Штатов уже не определяется Байденом. Госдеп банально саботирует все усилия администрации Белого дома по налаживанию контактов с Кремлем и учета объективных интересов России на международной арене.