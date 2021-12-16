Братислава, 17 декабря, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Словакии, лидер социал-демократов республики Роберт Фицо, который был задержан и доставлен в полицейский участок на Лермонтовой улице Братиславы, освобожден. Об этом 16 декабря передало «Словацкое радио».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

Политик заявил, что его задержание связано с акцией протеста, проводимой на автомобилях, против действующих властей страны. Среди участников манифестаций есть и представители социал-демократов. Фицо выразил мнение, что таким путем власти хотели помешать ему участвовать в акции.

Он также обвинил руководство страны в усилении давления на него и препятствовании политической деятельности на фоне «уничтожения демократии в Словакии».

Как сообщало ИА REGNUM, Роберт Фицо покинул пост премьер-министра Словакии в марте 2018 года после скандала, вызванного убийством словацкого журналиста Яна Куциака и его невесты.