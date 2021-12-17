Москва, , 00:32 — REGNUM Трёхсторонний азербайджано-армяно-российский формат до сих пор остаётся основным форматом в попытках урегулирования Карабахского конфликта. Об корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Шарль Мишель Primeminister.am

По мнению эксперта, после того, как в ноябре 2020 года было было принято трёхстроннее заявление России, Армении и Азербайджана, положившее конец Второй Карабахской войне, и для Европейского Союза, и для США стал важным вопрос, как остаться внутри процесса урегулирования. Минская группа ОБСЕ оказалась в стороне, при том, что Россия этого не хотела. Но Азербайджан не хочет активного участия Минской группы в процессе переговоров, отметил эксперт. А вместе с Минской группой в стороне остались и ЕС с США. Главным механизмом, с помощью которого достигаются договорённости, стал трёхсторонний азербайджано-армяно-российский формат. С другой стороны, и Армения, и Азербайджан, правда, по разным причинам, желают, чтобы внимание ЕС и США к конфликтному региону сохранилось.

Поэтому, по мнению эксперта, были все составляющие для того, чтобы саммит в Брюсселе состоялся. При этом, отметил политолог, у ЕС нет ни дипломатических, ни иных возможностей, которые есть у России — прежде всего, в плане разработки конкретных предложений и решений, которые потом принимают или не принимают лидеры государств.

«Брюссельский саммит в первую очередь обозначил общий интерес и Армении, и Азербайджана к тому, чтобы встретиться и поговорить. А главный его итог в том, что встретились и поговорили», — сказал Силаев.

Напомним, что 15 декабря в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.