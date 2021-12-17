Москва, 17 декабря 2021, 00:32 — REGNUM Трёхсторонний азербайджано-армяно-российский формат до сих пор остаётся основным форматом в попытках урегулирования Карабахского конфликта. Об корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
По мнению эксперта, после того, как в ноябре 2020 года было было принято трёхстроннее заявление России, Армении и Азербайджана, положившее конец Второй Карабахской войне, и для Европейского Союза, и для США стал важным вопрос, как остаться внутри процесса урегулирования. Минская группа ОБСЕ оказалась в стороне, при том, что Россия этого не хотела. Но Азербайджан не хочет активного участия Минской группы в процессе переговоров, отметил эксперт. А вместе с Минской группой в стороне остались и ЕС с США. Главным механизмом, с помощью которого достигаются договорённости, стал трёхсторонний азербайджано-армяно-российский формат. С другой стороны, и Армения, и Азербайджан, правда, по разным причинам, желают, чтобы внимание ЕС и США к конфликтному региону сохранилось.
Поэтому, по мнению эксперта, были все составляющие для того, чтобы саммит в Брюсселе состоялся. При этом, отметил политолог, у ЕС нет ни дипломатических, ни иных возможностей, которые есть у России — прежде всего, в плане разработки конкретных предложений и решений, которые потом принимают или не принимают лидеры государств.
«Брюссельский саммит в первую очередь обозначил общий интерес и Армении, и Азербайджана к тому, чтобы встретиться и поговорить. А главный его итог в том, что встретились и поговорили», — сказал Силаев.
Напомним, что 15 декабря в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.