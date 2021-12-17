Москва, 17 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. На ВДНХ открыт новый зимний сезон. Об этом 17 декабря сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на «ВДНХ»

По её словам, аллеи и павильоны выставки подсвечены яркой иллюминацией, которая помогает почувствовать приближение праздников. При этом подготовленная спортивная программа не даст посетителям замерзнуть даже в морозы. Поклонников активного отдыха на выставке традиционно ждут катки и тюбинговая горка.

«В любое время года на ВДНХ можно интересно провести время с близкими и друзьями. Сейчас здесь работает самый большой каток в Москве, еще одна ледовая площадка находится в парке «Останкино». Горожан и туристов приглашают покататься на тюбинговой горке, освоить сноуборд, посетить музейные пространства, побывать на мастер-классах и экскурсиях», — сказала Сергунина.