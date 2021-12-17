Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве состоится чемпионат по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы». Об этом 17 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Инвестиции Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятия должно пройти 18 декабря. Ожидается, что в нем примут участие свыше полусотни команд школьников и студентов, которые прошли отборочные этапы. Всего на соревнования было заявлено 164 проекта. В течение месяца участники при поддержке экспертов улучшали свои разработки и бизнес-планы, чтобы успешно представить их профессиональному сообществу.

«Предстоящий чемпионат даст возможность студентам и старшеклассникам презентовать свои идеи и получить обратную связь от опытных предпринимателей. Десяти сильнейшим командам город вместе с инвесторами поможет в реализации проекта. Помимо этого, на талантливых участников могут обратить внимание технологические компании и пригласить их на работу или стажировку», — сказала Сергунина.

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