Евгений Цоц, 17 декабря 2021, 00:49 — REGNUM В Саратове рушатся исторические здания, одно за другим. Сначала ветшают — сыпется штукатурка, идут трещины. Затем идут малые обрушения и, наконец, фатальные. Дореволюционный облик центра города понемногу исчезает.

Руины. Гравюра
Руины. Гравюра

13 декабря рухнула стена двухэтажного дома на пересечении улиц Рахова и Большая Казачья. Это самый центр города, через арку — цирк, площадь Кирова и Крытый рынок. Обрушение произошло внезапно и попало на камеру проезжавшего мимо такси. Из-под падающей стены едва выбежали двое пешеходов, пострадал водитель припаркованной «Киа».

Здание было построено в конце XIX века. После пожара его, несмотря на интересный фасад, почему-то исключили из списка объектов культурного наследия. Дом уже расселили, шёл демонтаж.

В конце ноября произошло обрушение в нежилом корпусе доходного дома Яхимовича, являющегося памятником культурного наследия. Трёхэтажное здание в стиле модерн с кариатидами на фасаде больше века было украшением Саратова, но сейчас находится на грани полного обрушения. Реставрационные работы не ведутся.

В начале ноября сгорел дом купца Зейферта, известный также как гостиница «Россия». Здание расположено на проспекте Кирова — главной пешеходной зоне, «Саратовском Арбате». Оно построено в середине XIX века и уже пережило несколько пожаров, один из которых уничтожил башню с флюгером.

Весной 2021 года произошло обрушение стены доходного дома купца А. П. Медведева на улице Московской. Здание построили в конце XIX века, оно известно как Дом художника. Его отличает богатый декор и интересная история. В конце XX века объект находился на балансе Союза художников России, в последние годы — в частных руках.

Момент обрушения дома генерала Деникина в 2019 году попал на видео. Происшествие стало неожиданностью, к зданию подходил прохожий, но быстрая реакция спасла ему здоровье или, возможно, жизнь. Сейчас исторический объект почти полностью разрушен, однако власти обсуждают планы по его восстановлению. Перейдут ли от слов к делу — большой вопрос.

К примеру, роскошное здание 99-й школы, построенное в начале XX века к 300-летию Дома Романовых и напоминающее Зимний дворец в Санкт-Петербурге, признали аварийным ещё в 2005 году. С тех пор регулярно ведутся разговоры о реставрации, однако к работам не приступили до сих пор.

Список, разумеется, далеко не полный. Здания утрачиваются одно за другим, и многие — незаметно. Их не видят власти, не включают в перечень объектов наследия. Или «вовремя» из него исключают. Когда нет денег или желания заниматься реставрацией, а на участок есть претендент. И вырастают на месте старинных домов свечки точечной застройки, безвозвратно меняя облик города. Кто проконтролирует эти методы управления, сопоставит бумаги с фактическими объектами, изучит старые фотографии и обстоятельства утраты?

Конечно, Саратов — средний и непримечательный областной центр, до которого никому нет дела. Но до революции он был третьим по численности городом страны в границах современной России. В нём жили богатые купцы и крупная немецкая диаспора, появившаяся в регионе ещё во времена Екатерины Великой. И это нашло отражение в возводимых зданиях, которые получались хоть и скромнее столичных, но исполненными со вкусом и в гармоничных пропорциях. Где ещё, кроме столиц, есть такое наследие?

Управление Рязано-Уральской железной дороги в Саратове построенное в 1907—1914 гг.
Управление Рязано-Уральской железной дороги в Саратове построенное в 1907—1914 гг.
Wikipedia.org

Этот вопрос — федерального масштаба. Потому что в сильных и заботливых руках в Саратов способен стать архитектурной жемчужиной всей страны, туристическим центром и волжским курортом. Но сейчас, очевидно, город находится в руках немощной, близорукой или попросту невежественной власти.

Увы, сохранность архитектуры — лишь часть городских проблем. В 2010 году журналист Дмитрий Соколов-Митрич написал статью в «Русском репортёре» под заголовком «Саратов должен быть разрушен».

"В этом заголовке не пожелание, а прогноз: семь-девять лет дают Саратову местные строители и коммунальщики. Если за это время город не выйдет из пике, его будет дешевле разрушить и построить заново», — пояснил автор статьи.

Что ж, прогноз вышел пророческим.