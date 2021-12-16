Москва, , 23:57 — REGNUM Российские газопроводы — это инструмент защиты Европы от США. Об этом 16 декабря заявил в прямом эфире телеканала «НАШ» украинский политтехнолог Дмитрий Фищенко.

Строительство «Северного потока — 2» Gazprom.ru

«Это мы говорим, что «Северный поток-2» — против Украины. И «Северный поток», и «Южный поток» (под этим имеются в виду российские газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» — ИА REGNUM) это способ Европы не стать заложником американского сжиженного газа», — заявил политтехнолог.

Напомним, что проект «Северный поток-2» в настоящее время достроен, но не запущен из-за требований по сертификации.