Белград, 17 декабря, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Сербский штаб по борьбе с эпидемией коронавируса может потребовать, чтобы во время новогодних праздников ковид-паспорта действовали 24 часа. Об этом заявил главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам Кона, врачи ожидают в Сербии увеличения количества новых случаев заражения коронавирусом во второй половине января.

Эпидемиолог попросил граждан отпраздновать 19 декабря важный для многих православных верующих праздник — День святого Николая в семейном кругу.

Напомним, что ранее в 2020 году в Сербии вводились строгие меры борьбы против коронавируса. На Пасху несколько суток действовал комендантский час, чтобы граждане не могли ходить друг к другу в гости и передавать вирус.