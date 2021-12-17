Алексей Соколов, 17 декабря 2021, 07:28 — REGNUM Количество изъятий синтетических опиоидов на юго-западной границе США продолжает расти. Сотрудники таможенной и пограничной службы (CBP) США в Техасе на этой неделе обнаружили более 86 кг метамфетамина, спрятанных в белом минивэне Chrysler, за рулем которого находилась 20-летняя американка, прибывшая из Мексики. В ходе досмотра в автомобиле был обнаружен 21 пакет, предположительно наполненный метамфетамином. Два дня спустя сотрудники CBP, работающие на международном мосту Идальго, обнаружили в золотом седане Chevrolet, за рулем которого находился 20-летний американец, метамфетамин весом около 13 кг. В ходе двух инцидентов было изъято наркотиков на сумму более $3 млн.
Американские интернет-пользователи обсудили проблему под соответствующей публикацией Fox News. При этом многие отметили, что проблема связана с политикой администрации президента США Джо Байдена, который отменил ряд миграционных законов своего предшественника Дональда Трампа, чем нарушил охрану границ.
«Только представьте, сколько всего проходит через границу незамеченным. Это всего лишь капля в море для картеля», — пишет LHS72.
«Только представьте, если бы мы обеспечили безопасность нашей южной границы», — отвечает jeffingaz953.
«Это ключевой момент, поскольку так много наших пограничных агентов вынуждены заниматься мигрантами и у них не остается времени на борьбу с картелями», — соглашается Texings.
«Байден виноват во всем этом. Граница США не была так беззащитна при Трампе», — вспоминает ComeOnManI'madumbDem.
«Зная все, что можно знать об этом наркотике… и его опасностях… или о любом наркотике, если на то пошло… почему люди принимают его… Пока есть спрос… всегда будет предложение…» — отмечает ShuinMO.
«Можно подумать, что Джо, будучи отцом наркомана, знал бы, что открытые границы ведут к свободному проникновению наркотиков в нашу страну. Очевидно, ему просто наплевать», — имеет ввиду Sylviathomas сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена, у которого были проблемы с наркотиками.
«Может, Хантер и попросил открыть границы… чтобы снизить цену», — отвечает FRANKtheTANK534.
«На деньги, которые мы тратим на «войну с наркотиками», мы могли бы закончить строительство стены на границе до самой Канады», — отмечает the3rdbest54 467.
«Не слишком радуйтесь. Мы видим и слышим об успехах, которые происходят. А вот о чем мы не слышим и не видим, так это о сотнях тысяч нелегалов, которые проникают в страну, и о наркотиках, которые проникают в наши сообщества», — указывает JusticeNeedsServed.
«Эй, пограничные штаты… попросите помощи у военных, и вы сможете остановить эти наркотики за три дня», — предлагает Branch464.
«Люди, которых поймали на ввозе наркотиков в эту страну, должны быть казнены на месте. То же самое с людьми, производящими и распространяющими их здесь. Вы хотите решить проблему. Ликвидируйте производителей и распространителей», — категоричен villum730.
«Зато эти прекрасные люди, пересекающие границу, приносят разнообразие в США. Знаете — кокаин, метамфетамин, травка и героин — так много разнообразия», — иронизирует nodakfellow.
Как сообщало ИА REGNUM, таможенная и пограничная служба США (CBP) раскрыла информацию об огромных количеств метамфетамина, обнаруженных полицейскими, патрулирующими южную границу Штатов.
В июле в Сан-Диего арестовали огромную партию жидкого метамфетамина весом в 343 кг. Агенты Техаса обнаружили метамфетамин на сумму в $1,9 млн в машине 29-летнего мужчины, возвращавшегося в штат.
Отметим, что это лишь несколько примеров. Ранее полиция, работавшая около международного моста Идальго в Техасе, перехватила кокаин и метамфетамин на сумму $739 800 за один день.