17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 07:28 — REGNUM Количество изъятий синтетических опиоидов на юго-западной границе США продолжает расти. Сотрудники таможенной и пограничной службы (CBP) США в Техасе на этой неделе обнаружили более 86 кг метамфетамина, спрятанных в белом минивэне Chrysler, за рулем которого находилась 20-летняя американка, прибывшая из Мексики. В ходе досмотра в автомобиле был обнаружен 21 пакет, предположительно наполненный метамфетамином. Два дня спустя сотрудники CBP, работающие на международном мосту Идальго, обнаружили в золотом седане Chevrolet, за рулем которого находился 20-летний американец, метамфетамин весом около 13 кг. В ходе двух инцидентов было изъято наркотиков на сумму более $3 млн.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. 1870

Американские интернет-пользователи обсудили проблему под соответствующей публикацией Fox News. При этом многие отметили, что проблема связана с политикой администрации президента США Джо Байдена, который отменил ряд миграционных законов своего предшественника Дональда Трампа, чем нарушил охрану границ.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Только представьте, сколько всего проходит через границу незамеченным. Это всего лишь капля в море для картеля», — пишет LHS72.

«Только представьте, если бы мы обеспечили безопасность нашей южной границы», — отвечает jeffingaz953.

«Это ключевой момент, поскольку так много наших пограничных агентов вынуждены заниматься мигрантами и у них не остается времени на борьбу с картелями», — соглашается Texings.

«Байден виноват во всем этом. Граница США не была так беззащитна при Трампе», — вспоминает ComeOnManI'madumbDem.

Граница Мексики и США Unabrevehistoria.com

«Зная все, что можно знать об этом наркотике… и его опасностях… или о любом наркотике, если на то пошло… почему люди принимают его… Пока есть спрос… всегда будет предложение…» — отмечает ShuinMO.

«Можно подумать, что Джо, будучи отцом наркомана, знал бы, что открытые границы ведут к свободному проникновению наркотиков в нашу страну. Очевидно, ему просто наплевать», — имеет ввиду Sylviathomas сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена, у которого были проблемы с наркотиками.

«Может, Хантер и попросил открыть границы… чтобы снизить цену», — отвечает FRANKtheTANK534.

Хантер Байден Csis. org

«На деньги, которые мы тратим на «войну с наркотиками», мы могли бы закончить строительство стены на границе до самой Канады», — отмечает the3rdbest 54 467.

«Не слишком радуйтесь. Мы видим и слышим об успехах, которые происходят. А вот о чем мы не слышим и не видим, так это о сотнях тысяч нелегалов, которые проникают в страну, и о наркотиках, которые проникают в наши сообщества», — указывает JusticeNeedsServed.

«Эй, пограничные штаты… попросите помощи у военных, и вы сможете остановить эти наркотики за три дня», — предлагает Branch464.

«Люди, которых поймали на ввозе наркотиков в эту страну, должны быть казнены на месте. То же самое с людьми, производящими и распространяющими их здесь. Вы хотите решить проблему. Ликвидируйте производителей и распространителей», — категоричен villum730.

«Зато эти прекрасные люди, пересекающие границу, приносят разнообразие в США. Знаете — кокаин, метамфетамин, травка и героин — так много разнообразия», — иронизирует nodakfellow.

Как сообщало ИА REGNUM, таможенная и пограничная служба США (CBP) раскрыла информацию об огромных количеств метамфетамина, обнаруженных полицейскими, патрулирующими южную границу Штатов.

Побережье Тихого океана. Стена на границе Мексики и США Tony Webster

В июле в Сан-Диего арестовали огромную партию жидкого метамфетамина весом в 343 кг. Агенты Техаса обнаружили метамфетамин на сумму в $1,9 млн в машине 29-летнего мужчины, возвращавшегося в штат.

Отметим, что это лишь несколько примеров. Ранее полиция, работавшая около международного моста Идальго в Техасе, перехватила кокаин и метамфетамин на сумму $739 800 за один день.